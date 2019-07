Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 6. julija - Pri založbi KUD Police Dubove sta izšla distopična romana slovitega britanskega pisca spekulativne fantastike J. G. Ballarda Stolpnica in Potopljeni svet. Pri Mladinski knjigi so izdali roman finskega avtorja Arta Paasilinne Najboljša vas na svetu, pri založbi Beletrina pa delo Marka Hrena z naslovom Duhovno vodstvo v Sloveniji nekoč in danes.