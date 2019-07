V Kopru mešane patrulje za večjo varnost

Koper, 4. julija - Koprski redarji in policisti so tudi letos strnili vrste in se organizirali v t. i. mešane patrulje. Te bodo čez poletje skrbele za varnost na javnih površinah, namenjenih pešcem, nadzorovale in preprečevale kršitve javnega reda in miru, v času povečanega obiska mesta pa poostreno nadzorovale pojave vandalizma in beračenja.