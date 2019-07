V državni upravi bodo z delom lahko začeli in posledično tudi končali pol ure prej kot doslej

Ljubljana, 4. julija - Vlada je danes spremenila uredbo o delovnem času v organih državne uprave. Z njo drugače ureja premakljiv delovni čas in posledično tudi obvezno prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ministrstev. Uredba po novem začetek delovnega časa določa med 7. in 9. uro, konec delovnega časa pa med 15. uro in 17.30.