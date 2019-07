Kmetje in mlinarji so se pogodili o ceni pšenice

Murska Sobota, 4. julija - Slovenski kmetje in mlinarji so se danes soglasno dogovorili o letošnjih cenah pšenice, pri čemer nihče ni pretirano navdušen, a tudi pretirano razočaran ne. Nekateri so dogodek ocenili kot prelomen, vsi pa so prepričani, da bi dogovor o cenah moral postati praksa že pred žetvijo.