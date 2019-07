Eden najbolj znanih nizozemskih kriminalcev obsojen na dosmrtno zaporno kazen

Amsterdam, 4. julija - Nizozemsko sodišče je na dosmrtno zaporno kazen obsodilo enega najbolj znanih nizozemskih kriminalcev Willema Holleederja. Obsodili so ga zaradi naročila petih umorov in umora med letoma 2002 in 2006. Znan je postal v osemdesetih letih 20. stoletja po ugrabitvi vodje nizozemskega pivovarskega podjetja Heineken Freddyja Heinekena.