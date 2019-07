Filip Jakob Demšar drugi na balkanskem prvenstvu

Cluj-Napoca, 4. julija - Filip Jakob Demšar je na balkanskem atletskem prvenstvu do 20 let, ki je bilo v Cluj Napolci v Romuniji, v teku na 110 metrov z ovirami s časom 13,72 sekunde dosegel državni rekord za starejše mladince in osvojil srebro. Zlato je osvojil domačin Alexandru Ionut Iconaru, za katerim je Demšar zaostal le za stotinko sekunde.