Policisti obravnavali skoraj sto ilegalnih migrantov

Koper/Novo mesto/Kočevje/Grosuplje/Maribor, 4. julija - Policisti so po zadnjih podatkih policijskih uprav Koper, Novo mesto, Maribor in Ljubljana obravnavali 97 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Med njimi jih je bilo največ na območju Policijske uprave Koper, kjer so jih obravnavali 73. Večina med njimi je bila državljanov Pakistana.