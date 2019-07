Športniki v Slovenj Gradcu oproščeni plačila turistične takse

Slovenj Gradec, 4. julija - Slovenj Gradec že vrsto let v svoje okolje na priprave in tudi na večje športne dogodke privablja športnike od blizu in daleč. Športni turizem ustvarja pomemben del nočitev v občini in da bi tudi v prihodnje ostalo tako, so se na občini odločili športnike oprostiti plačila turistične takse. Plačila so oproščeni tudi vsi mladi do 18. leta.