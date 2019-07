Keanu Reeves in Alex Winter ponovno skupaj

New York, 5. julija - Igralca Keanu Reeves in Alex Winter, ki sta skupaj zaigrala v filmih Bill & Ted's Excellent Adventure ter Bill & Ted's Bogus Journey, sta ponovno združila moči za tretji film z naslovom Bill & Ted Face the Music. Pred dnevi so ju po pisanju nemške tiskovne agencije dpa opazili med snemanjem v New Orleansu.