V Novem mestu tridnevni festival poulične umetnosti Rudi Potepuški

Novo mesto, 4. julija - Na novomeškem Glavnem trgu se drevi ob 18. uri začenja tradicionalni tridnevni festival poulične umetnosti Rudi Potepuški. Festival prinaša ulične predstave, delavnice in glasbene točke. Partnerji projekta so domača občina, Društvo novomeških študentov, Javna agencija za knjigo RS, ljubljanski festival Ana Desetnica in novomeška založba Goga.