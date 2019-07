Celjska občina ustanovila javni zavod Tehno park

Celje, 6. julija - Celjski mestni svetniki so ta teden po hitrem postopku sprejeli odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park. Ta bo imel prostore na Gubčevi ulici v Celju, kjer že od marca potekajo gradbena dela za ureditev poljudnoznanstvenega parka Generator in co-working prostorov. Tehno park je v 100-odstotni lasti občine, so sporočili s celjske občine.