Dnevnik: Ministrstvi za krivdno razrešitev članov sveta agencije za zdravila

Ljubljana, 4. julija - Ministrstvi za zdravje in za kmetijstvo sta nedavno sprožili postopek za predčasno razrešitev štirih članov sveta javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke zaradi nevestnega in nestrokovnega opravljanja nalog. Člani sveta so si najeli odvetnike, očitke o nepravilnostih pa zavračajo in jih opisujejo kot absurdne, poroča današnji Dnevnik.