Kidričevo, 4. julija - Nogometašem Aluminija iz Kidričevega se je pridružil hrvaški napadalec Ante Živković. Šestindvajsetletnik je svojo nogometno pot pričel v Šibeniku, igral pa je še za Novi Grad in Dugopolje, so sporočili iz kluba, ki nastopa v Prvi ligi Telekom Slovenije. Aluminij in Živković sta se dogovorila za dvoletno pogodbo.