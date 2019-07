Mariborski policisti poostreno nadzirali prisotnost drog na prireditvah

Maribor, 4. julija - Mariborski policisti so maja in junija v sodelovanju z organizatorji na različnih koncertnih prizoriščih v mestu in okolici opravili pet poostrenih nadzorov s področja uporabe prepovedanih drog. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so v sklopu omenjenih aktivnosti opravili 156 zasegov drog, v dveh primerih pa podali obdolžilna predloga.