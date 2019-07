Ljubljana, 4. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in izvozom Maribor/Center proti Dragučovi, na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani.