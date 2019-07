Na železniškem prehodu v Ljubljani vlak povozil osebo

Ljubljana, 3. julija - Na železniškem prehodu na križišču Goriške in Magistrove ulice v ljubljanski Šiški je danes okoli 15.30 vlak povozil mlajšo žensko, ki je prečkala prehod pri spuščenih zapornicah. Umrla je na kraju nesreče, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Železniški promet na tem odseku gorenjske železnice je bil ustavljen do 18. ure.