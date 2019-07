Film Angelov dotik o odnosu Pirančanov do kipa nadangela Mihaela

Piran, 4. julija - Na vrtu piranskega Pastoralno kulturnega centra Georgios so v sredo zvečer predvajali igrano-dokumentarni film Angelov dotik o zgodovini in obnovi kipa nadangela Mihaela. Po besedah režiserja Ubalda Trnkoczyja, je bil sprožilni moment za pripravo filma odnos vseh Pirančanov, vernih in nevernih, ki so kip vzeli za svojega in se združili okoli njega.