London zaradi kritik glede Hongkonga na zagovor poklical kitajskega veleposlanika

London, 3. julija - Velika Britanija je danes zaradi "nesprejemljivih in netočnih" kitajskih komentarjev glede Hongkonga na zagovor poklicala kitajskega veleposlanika na Otoku Liu Xiaominga. Veleposlanik in kitajsko zunanje ministrstvo sta bila pred tem kritična do izjav britanskega zunanjega ministra Jeremyja Hunta glede protestov v Hongkongu.