Prireditelji Toura so Froomu podarili plišastega levčka

Milano/Pariz, 3. julija - Prireditelji največje večdnevne kolesarke preizkušnje na svetu, dirke po Franciji, so se spomnili na Chrisa Frooma in mu zaželeli hitro okrevanje po padcu na dirki po Italiji. Poslali so mu plišastega levčka, zaščitni znak dirke, ki ga od leta 1987 v dar dobijo nosilci rumene majice in zmagovalci te dirke, dirke Pariz - Nica in kriterija Dauphine.