Washington, 3. julija - Ameriške tovarne so dobile maja za 493,6 milijarde dolarjev naročil, kar je 0,7 odstotka manj kot aprila in 0,9 odstotka več kot maja lani. Ministrstvo za trgovino je podatke za april popravilo navzdol na 1,2-odstotni padec naročil, in ne 0,8-odstoten.