V sirski Raki odkrili množično grobišče

Damask, 3. julija - Na severu Sirije v bližini nekdanje de facto prestolnice skrajne Islamske države (IS) Raka so odkrili množično grobišče z najmanj 190 trupli, so danes sporočile lokalne oblasti. V grobišču je bilo med drugim več deset moških, oblečenih v oranžne uniforme, ki so jih najverjetneje usmrtili skrajneži, poročajo tuje tiskovne agencije.