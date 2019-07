Na Poljskem se začenja konferenca berlinskega procesa o Zahodnem Balkanu

Poznanj, 4. julija - V Poznanju se bo danes začela konferenca pobude berlinski proces, ki bo prvi dan potekala na ravni zunanjih, notranjih in gospodarskih ministrov držav Zahodnega Balkana in več držav EU, tudi Slovenije. V petek bo še vrh voditeljev, ki se ga bo udeležil tudi premier Marjan Šarec. Glavni temi bosta infrastruktura in varnost Zahodnega Balkana.