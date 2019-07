Vlagatelji na newyorških borzah praznično razpoloženi

New York, 3. julija - Vlagatelji na newyorških borzah so pred četrtkovim dnevom neodvisnosti praznično razpoloženi. Na borznem parketu sicer po poročanju tujih agencij odmevajo mešani statistični podatki. Ameriška podjetja so junija zaposlovala manj od pričakovanj, trgovinski primanjkljaj ZDA pa je bil junija na petmesečnem vrhu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.