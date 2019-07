Tudi letos slovenski policisti na pomoč hrvaškim kolegom

Ljubljana, 3. julija - Slovenska policija bo tudi letos na Hrvaško poslala tri policiste, ki bodo na vrhuncu turistične sezone, od 17. julija do 18. avgusta, hrvaškim policistom pomagali pri postopkih s slovenskimi državljani. Slovenski turisti jih lahko srečajo v Pulju ter na otokih Krk in Pag, so danes sporočili s policije.