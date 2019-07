Geološki zavod ob napovedanih nalivih opozarja na povečano možnost zemeljskih plazov

Ljubljana, 3. julija - Geološki zavod Slovenije je izdal opozorilo, da je ob za danes napovedanih močnih nalivih in padavinah povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v severni in vzhodni Sloveniji, do katerih pa lahko pride tudi v drugih predelih Slovenije. Verjetnost plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, pravijo.