Na Ljubljanskem gradu retrospektivna razstava ustvarjanja Alana Hranitelja

Ljubljana, 4. julija - Na Ljubljanskem gradu bodo drevi ob 20.30 odprli razstavo Vzporedni svetovi Alana Hranitelja, ki je posvečena 33-letnici ustvarjanja tega priznanega kostumografa, ki deluje na področjih opere, gledališča in filma tako doma kot v tujini. Retrospektivna razstava bo v Palaciju in Stanovski dvorani gradu na ogled do 8. septembra.