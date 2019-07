Člani odbora za obrambo na obisku pri 430. mornariškem divizionu Slovenske vojske

Ljubljana/Ankaran, 3. julija - Člani odbora državnega zbora za obrambo so danes obiskali 430. mornariški divizion Slovenske vojske. Na začetku obiska sta jih nagovorila minister za obrambo Karl Erjavec in načelnica generalštaba Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.