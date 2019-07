Na voljo nova aplikacija za iskanje dela v turizmu in gostinstvu

Ljubljana, 4. julija - Startup podjetje Flexyteam je junija na trg lansiralo prvo slovensko specializirano mobilno aplikacijo za iskanje dela v turistično-gostinski panogi. Gre za novo orodje, ki iskalce dela in delodajalce prek personaliziranih oglasov povezuje na enostaven in pregleden način, so sporočili iz podjetja, ki je bilo ustanovljeno v lanskem letu.