Policisti v povezavi z Ghosnovo poroko preiskali Renaultov sedež

Pariz, 3. julija - Francoski policisti so preiskali sedež Renaulta, po poročanju lokalnih medijev naj bi bila tokrat pod drobnogledom poroka nekdanjega izvršnega direktorja Carlosa Ghosna, ki jo je priredil v dvorcu Versailles. Ghosn naj bi do lokacije poroke prišel v zameno za sponzorsko pogodbo med Renaultom in palačo, ki je sicer v državni lasti.