Samsungu v Franciji grozi postopek zaradi izkoriščanja delavcev

Pariz, 3. julija - Francoski nevladni organizaciji Sherpa in ActionAid France - Peuples Solidaires sta sprožili pregon francoske podružnice južnokorejskega tehnološkega velikana Samsung. Aktivisti podjetju očitajo zavajajoče oglaševanje etičnih zavez, medtem ko v Samsungovih tovarnah po svetu prihaja do kršenja človekovih pravic in uporabe mladoletne delovne sile.