Hrvaška policija proti tatovom kmetijskih pridelkov tudi z droni

Čakovec/Zagreb, 3. julija - Nad kmetijskimi površinami v hrvaški občini Belica nedaleč od meje s Slovenijo in Madžarsko bodo bdeli tudi policijski droni, so danes sporočili iz medžimurske policijske uprave. Kot so povedali, so policisti v Medžimurju okrepili dejavnosti, ki so usmerjene v boj proti kaznivim dejanjem tatvin kmetijskih pridelkov.

Hrvaški policisti so danes v občini Belica novinarjem predstavili nadzor območja z droni. Nove policijske ukrepe bodo izvajali v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

Napovedali so, da bodo opravljali sistematičen in koordiniran nadzor kmetijskih površin iz zraka z namenom preprečevanja vseh oblik kaznivih dejanj proti kmetijskemu premoženju na območju celotne medžimurske županije, so sporočili na spletni strani medžimurske policijske uprave.

Policisti so dejali, da so v preteklih letih zabeležili nekoliko manj prijavljenih tatvin kmetijskih pridelkov, a dejstva na terenu kažejo, da državljani določenega števila tovrstnih kaznivih dejanj ne prijavijo policiji, dodaja portal.

Prebivalce županije na skrajnem severozahodu Hrvaške so pozvali, naj policiji prijavljajo kazniva dejanja in prekrške. Kot so izpostavili, je to edini način za razkritje in kaznovanje storilcev.

Hrvaški mediji so v preteklih letih poročali, da so tatovi s posameznih kmetij v Medžimurju ukradli tudi več ton določenih kmetijskih pridelkov in da je prišlo celo do fizičnih obračunov med lastniki kmetij in nepridipravi.