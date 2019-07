Državni svet sprejel dopolnitvi etičnega kodeksa, razprava tudi o evropskih sredstvih

Ljubljana, 3. julija - DS je na današnji seji sprejel dopolnitvi etičnega kodeksa, ki podrobneje določata nasprotje interesov in usposabljanje ter zaupno svetovanje. Svetniki so med drugim spregovorili tudi o črpanju evropskih sredstev. Na dnevnem redu pa danes ni bilo predlaganih sprememb financiranja zasebnih šol in zahteve za parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler.