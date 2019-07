Na zabavi Imelde Marcos se je več kot 240 ljudi zastrupilo s hrano

Manila, 3. julija - Več kot 240 ljudi, ki so se v torek udeležili rojstnodnevne zabave bivše prve dame Filipinov Imelde Marcos, so morali danes zaradi domnevne zastrupitve s hrano prepeljati v bolnišnico, so sporočile tamkajšnje oblasti. Zastrupljeni so tožili zaradi vrtoglavice, bruhanja in diareje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.