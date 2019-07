Švicarsko reprezentantko našli mrtvo

Como, 3. julija - Italijanski reševalci, ki so od sobote prečesavali jezero Como in okolico te priljubljene poletne izletniške točke severno od Milana v bližini meje s Švico, so v torek pogrešano švicarsko nogometno reprezentantko Florijano Ismaili našli mrtvo na dnu jezera. Reševalci so si pri iskanju Ismailijeve pomagali tudi z daljinsko vodeno podmornico.