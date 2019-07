Policisti v povezavi z ropom v Ankaranu iščejo Audi A6

Koper, 3. julija - Koprski policisti obravnavajo ponedeljkov rop v hotelskem kompleksu Adria v Ankaranu, v katerem so neznani storilci ukradli večjo vsoto denarja. V povezavi z ropom zbirajo obvestila glede avtomobila Audi A6 in prosijo vse, ki bi imeli kakršno koli koristno informacijo, da to sporočijo policiji, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.