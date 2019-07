Policisti prijeli tihotapca in več deset nezakonitih migrantov

Novo mesto/Koper/Ljubljana, 3. julija - Policisti so v torek prijeli tihotapca in več migrantov, ki jih je prevažal v avtomobilu. Prav tako so nedavno prijeli več deset nezakonitih migrantov v krajih po Sloveniji. Med iskanjem nezakonitih migrantov pa se je v torek v drevo zaletelo policijsko vozilo in se prevrnilo na bok, pri tem pa so se lažje poškodovali štirje policisti.