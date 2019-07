V Piranu drevi že 41. Piranski glasbeni večeri

Piran, 4. julija - S koncertom Gorana Bojčevskega na klarinetu in Jana Severja na klavirju se bodo drevi v križnem hodniku minoritskega samostana v Piranu začeli že 41. Piranski glasbeni večeri. Na letošnjem festivalu komorne glasbe, ki ga organizira Avditorij Portorož in sodi med elito komornih festivalov, se bodo do konca meseca zvrstili še trije koncerti.