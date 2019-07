Ljubljana, 3. julija - Minister za okolje in prostor Simon Zajc si bo danes ob 16. uri skupaj z v. d. generalne direktorice Agencije RS za okolje Lilijano Kozlovič in generalnim direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom znova ogledal sanacijo kraja železniške nesreče pri Hrastovljah, na voljo pa bo tudi za izjave, so sporočili z okoljskega ministrstva.