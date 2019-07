Neznanci oskrunili več spomenikov v Ljubljani

Ljubljana, 3. julija - Neznanci so poškodovali več spomenikov v Ljubljani. Po podatkih policije, ki dogodke še preiskujejo, so bili oskrunjeni trije. Iz fotografij, ki so jih medijem posredovali iz SD, pa je razvidno, da je poškodovanih spomenikov še več. Med njimi so tudi spomenik revolucije na Trgu republike, spomenik talcem v Rožni dolini in spomenik Borisu Kidriču.