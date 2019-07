Na Ljubljanski borzi zaspan začetek trgovalnega dne

Ljubljana, 3. julija - Ljubljanska borza je trgovalni dan začela v zaspanem vzdušju. Indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.30 v primerjavi s torkom zvišal za 0,51 odstotka, navzgor pa ga potiskajo delnice Petrola in Krke. Doslej sta se med blue chipi spremenila le še tečaja delnic Luke Koper in Zavarovalnice Triglav, ki pa sta v negativnem območju.