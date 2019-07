Rohani: Od nedelje bo Iran neomejeno bogatil uran

Teheran/Bruselj, 3. julija - Iranski predsednik Hasan Rohani je danes napovedal, da bo Iran od nedelje neomejeno bogatil uran. To predstavlja novo fazo v odstopanju od dela obvez iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015, ki ga je Teheran napovedal maja, potem ko so se ZDA lani umaknile iz sporazuma in znova uvedle sankcije proti islamski republiki.