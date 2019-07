V newyorškem Metropolitanskem muzeju razstava o upodabljanju Lune skozi stoletja

New York, 4. julija - V newyorškem Metropolitanskem muzeju je na ogled razstava Apollo's Muse: The Moon in the Age of Photography, s katero se v muzeju pridružujejo obeleževanju 50-letnice pristanka vesoljskega plovila Apollo 11 na Luni. Razstavljene so tudi do 400 let stare upodobitve Lune, postavitev pa se še posebej osredotoča na fotografije tega Zemljinega satelita.