Na tisoče ljudi v Čilu in Argentini opazovalo redek Sončev mrk

Buenos Aires, 3. julija - Več tisoč ljudi se je v torek zvečer zbralo v Čilu in Argentini ter opazovalo redek popoln Sončev mrk. Med prvimi so pojav opazovali v mestu La Serena na obali Čila, med zadnjimi pa so ga videli prebivalci argentinske prestolnice Buenos Aires, poroča nemška tiskovna agencija dpa.