Šahovska figura z otoka Lewis prodana za 735.000 funtov

London, 3. julija - Na novo odkrito srednjeveško šahovsko figuro z otoka Lewis so v torek na dražbi avkcijske hiše Sotheby's v Londonu prodali za 735.000 britanskih funtov. Figura je bila vse od leta 1964, ko jo je trgovec s starinami kupil za le pet funtov, v lasti njegove družine iz Edinburgha, ki do nedavno ni vedela, kakšen zaklad hrani, piše The Guardian.