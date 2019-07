Na Slovaškem EP za mladince in mlajše člane

Liptovsky Mikulaš, 3. julija - V slovaškem Liptovskem Mikulašu, ki je v preteklosti že gostil evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah tako za člane kot mladince in mlajše člane, se začenja prvo letošnje prvenstvo v slalomu za mladince in mlajše člane. Na prvenstvu bo tekmovalo več kot 300 tekmovalk in tekmovalcev iz 31 evropskih držav.