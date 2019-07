V Kopru razstava o posledicah velike vojne

Koper, 3. julija - V Muzejski galeriji koprskega pokrajinskega muzeja bodo danes odprli razstavo z naslovom Leto po veliki svetovni moriji. Ta predstavlja krvave boje na Soški fronti in posledice bojev, s katerimi so se soočali ranjenci in zdravstveno osebje v zaledju fronte. Razstava bo na ogled do 7. septembra.