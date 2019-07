Ormož, 3. julija - V torek je okoli 19. ure zagorela postelja v spalnici stanovanjske hiše v Vinskem vrhu v Občini Ormož. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je oseba, ki se je nahajala v spalnici, v požaru umrla. Prostovoljni gasilci iz Miklavža in Ormoža so tlečo vzmetnico pogasili, prezračili prostore in jih pregledali s

termovizijsko kamero.