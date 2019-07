Slovenski divjevodaši na vrhu v skupni razvrstitvi

Ljubljana, 3. julija - Po prvih treh tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, ki so potekale v Londonu, Bratislavi in Ljubljani, je pogled na skupno razvrstitev za slovenske reprezentante odličen. Med kanuisti vodi Luka Božič, Benjamin Savšek je tretji, drugo mesto pa zasedata kajakašica Eva Terčelj in kajakaš Peter Kauzer.