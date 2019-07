Vipavski Ekolat bo uredil predčiščenje odpadnih voda

Vipava, 3. julija - Potem ko so prebivalci, pa tudi vipavski občinski svetniki, opozarjali na občasen smrad iz odtoka do industrijske čistilne naprave, je vipavska družba Ekolat sporočila, da bo do 1. septembra postavila sistem za predčiščenje odpadnih voda. Investicijo v višini 300.000 evrov bo družba, ki proizvaja mocarelo, izvedla po odločbi inšpekcije za okolje.