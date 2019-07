Američanke vnovič v finalu nogometnega SP

Lyon, 2. julija - Branilke naslova Američanke so si tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu priigrale finale, že svojega petega. V napetem polfinalu so ZDA v Lyonu nocoj premagale Anglijo z 2:1 (2:1). V nedeljskem finalu bo njihov nasprotnik boljši iz dvoboja med Švedinjami in evropskimi prvakinjami Nizozemkami.